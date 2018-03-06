Fındık zarından yağ ürettiler

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, fındık zarından yemeklik yağ elde edildi.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin’in yapmış olduğu çalışmada fındık zarından elde edilen yağın diğer yemeklik yağlara kıyasla çok yüksek antioksidatif kapasiteye sahip olduğunu ve termal oksidasyon koşullarına karşı daha dayanıklı olduğu ortaya konuldu. Yurt dışında yemeklik yağların dayanıklılığı üzerine yapmış olduğu bir projeden esinlendiğini belirten Şahin, projede fındık yağını, ayçiçek, kanola gibi çok tüketilen normal yemeklik yağlar ve oleik asitçe zenginleştirilmiş yüksek oleikli ayçiçeği yağı gibi yeni nesil yağlarla karşılaştırdıklarını, fındık yağının hem ışıkla, hem oksijenle, hem de termal oksidasyon koşullarına karşı diğer yağlardan daha dayanıklı olduğunu bulduklarını söyledi.

Özel sektörün talebi doğrultusunda fındık zar yağı hakkında sanayi ortaklı yeni bir çalışma başlattıklarınıda vurgulayan Şahin, özel sektör ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmada ana hedeflerinin fındıktan katma değeri yüksek ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILABİLECEK

Yakın zamanda tüketicilerle buluşturulması planlanan fındık zar yağının antioksidan kapasitesinin hem ayçiçeği yağı, zeytinyağı, kanola yağı gibi yemeklik yağlardan daha yüksek olduğunu belirten Şahin, çalışmaya zar yağındaki bioaktif bileşenlerin tanımlanması ve izolasyonu üzerine devam ettiklerini, ilerleyen aşamalarda izole ettikleri bileşenlere özellikle gıda sanayinde, ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe doğal katkı maddesi olarak kullanılabilecek nitelik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

ODÜ Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç ise, fındığın ülke ekonomisine büyük döviz girdisi sağladığını belirterek, "Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü'nde, pek fazla değerlendirilmeyen iç fındık zarından, kalp hastalığı, erken yaşlanma ve hücre ölümünü önleyen antioksidanları yüksek oranda içeren sağlıklı yeni nesil bir yağın elde edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz, bölgemizdeki fındık ve diğer ürünlerle ilgili üreticisinden sanayicisi ve ihracatçısına kadar bütün söz sahibi paydaşlara laboratuvarlarımızda yürütülen bu tarz yol gösterici ve ufuk açıcı akademik çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI