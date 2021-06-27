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Fındık taban fiyatı en az 35 TL olmalıdır

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Fındık taban fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini vurguladı. Eroğlu, Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nin (FİSKOBİRLİK) revize edilmesi ve TMO'nun Giresun'da bölge müdürlüğü kurmasını talep etti.

EKONOMİ 27.06.2021, 11:06 27.06.2021, 11:56 Murat Aydın
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Fındık taban fiyatı en az 35 TL olmalıdır

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Fındık taban fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini vurguladı. Eroğlu, Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nin (FİSKOBİRLİK) revize edilmesi ve TMO'nun Giresun'da bölge müdürlüğü kurmasını talep etti. FİSKOBİRLIK’in arsa satarak ayakta kaldığını ve tüm arsaların elden çıkmadan bu kurumun rehabilite edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, “Gerekirse politikadan uzak yeni birlik kurulmalıdır” dedi.

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu yaptığı yzılı açaklamada Fındık ve Fındık Üreticisinin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İşte Eroğlu'nun açıklaması:

BU YIL REKOLTE 500 BİN TONU GEÇMEYECEK

Fındığın fiyatı, alım politikası, üretim maliyeti, ihracat fiyatı ve diğer bir çok uygulama rekolteye göre belirleniyor. Elinizdeki veri doğru ise, doğru politikalar uygulayabilirsiniz. Rekolteyi olduğundan yüksek gösterirseniz fiyat düşer. Olduğundan az gösterirseniz bu kez fiyat yükselir. Her durumda birileri zarar eder. Bu nedenle rekolte tahmininin doğru yapılması, fındıkta bir çok uygulamanın doğru olmasını sağlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 700 bin ton, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından ise 790 bin ton açıklanan tahmini fındık rekoltesi, fındık fiyatlarının düşük çıkması amacı ile belirlenmiş afaki rakamlardır. Bu sene sadece tarsim bile ortalama yüzde 50 gibi don zayiatı vermiş olup, Giresun ve Ordu'da dondan dolayı rekolte düşük olacak toplam rekolte ise 500.000 tonu geçmeyecektir.

FERRERO FINDIK ÜRETMEK İÇİN 300 BİN DÖNÜM ARAZİ KİRALAMIŞ

Fındık için çok acil radikal önlemler alınmalı ve de en önemlisi fındığın başkenti? Ordu da dahil, Giresun dışında fındık destekleme ya da dönüm parası ödenmemeli. Çarşamba, Bafra ovalarında senede 4 ürün alınan yerlerde fındık dikili. Fındığı üretmese bile dönüm bazlı destek almaktadır. Bu arada Ferrero da Bafra gibi dümdüz ovada 300.000 dönüm arazi kiralamış fındık üretmektedir. Üstelik de o düzlükte maliyeti bizim maliyetimizin onda biridir. Bir de üstüne dönüm parası alacak.

16 İLDE FINDIK ÜRETİM İZNİ VAR

Türkiye’de yasa ile fındık dikimine izin verilen 16 il ve bu illere bağlı 123 ilçe var. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne göre 43 ilde fındık yetiştiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2001 yılında 555 bin hektar olan fındık dikim alanı 2019 yılında yüzde 37’lik artışla yaklaşık 760 bin hektara ulaştı. Yasayla izin verilmeyen illerden alım yapılmamasının takibi yapılması lazım. Tarım il müdürlükleri ve Fiskobirlik bununla mücadele etmelidir. Ayrıca 16 ilin dışındaki illere dönüm parası ödenmemesi lazımdır. Hem sınırlandır hem de teşvik et olmaz. Dolayısıyle, fındık ekimine izin verilen 16 ilin dışındakilere dönüm teşvik parası ödenmemelidir. Ürüne teşvik değil illere göre teşvik verilmelidir.

ÇİFTÇİ FINDIKTAN SOĞUTULDU

Türkiye'nin fındık üretiminde ciddi bir reforma, yenilenmeye ve verimliliği artırmaya ihtiyacı var. ççünkü, yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu özellikle alan bazlı destekler üreticiyi bahçeden uzaklaştırdı, verimlilik azaldı. Çiftçi fındıktan soğutuldu. Bahçeler yaşlandı.

İLAÇLAR YASAKLANMALIDIR

Yeni bir tehdit ve tehlike de üretici maliyeti düşürmek için, sürgün temizleme ve bahçe biçme maliyetini düşürmek için sırgan ilacı adı verilen herbisitler kullanmaktadır. DDT gibi, sırgan ilaçlarının da çok acil yasaklanması lazımdır.

2015 yılında Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısı olan Trabzon merkezli Oltan Gıda 'yı satın alan Ferrero, fındık ihtiyacının yüzde 65'ini Türkiye'den sağlıyor. Manisa'da bir üretim tesisi var.
Oltan Gıda'yı aldıktan sonra Ferrero fındıkta en büyük alıcı ve aynı zamanda en büyük ihracatçı konumuna geldi. İkinci sıradaki en büyük ihracatçı şirket ise Singapur merkezli Olam Gıda. o da bir kaç yıl önce Progıda'yı satın almıştı. Fındık İhracatında üçüncü sırada ise fındık politikalarında her dönem etkin olan Cüneyt Zapsu’nun Balsu Gıda’sı var. Sarella tadella grubu Ordu'dan Kırklareli Organizeye gidecekti. Fabrika yapıldı Kırklareli'nde bitti. Ordu size fındık satmayız deyince fabrikayı Ordu’da kapatmadı. Şu an Kırklareli’ndeki bitmiş fabrika atıl duruyor.

FİSKOBİRLİK SİYASETTEN UZAKLAŞMALI

Fındıkta şirket tarımı, şirket egemenliği kurulmak isteniyor. Türkiye, pamuk ve tütünden sonra fındıkta da üretimdeki gücünü şirketlere kaptırıyor. Nitekim Bafra ovasında 300.000 dönüm fındık bahçesi kurdular. Ve orada fındık 5 tl ye mal edecek ve kendi fındığını kullanacak.

Fiskobirlik 2007 yılından bu yana siyasi baskılar sonucu ortaklık yapısından uzaklaşmış ve partilerin yan kuruluşu haline gelmiştir. Fiskobirliğin yönetim kademelerine çöreklenenlerin de politik arenada yükselme yeri gibi kullanılmaktadır.

#giresun #tmo #fiskobirlik #AbdülkadirEroğlu #iyiparti #tabanfiyat #fındık
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