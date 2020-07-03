Fındık Fiyatı kaç lira olacak? Fındık Çalışma Grubu Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti

Fındık üreten illerin milletvekillerinden oluşan Fındık Çalışma Grubu, 2020 yılı fındık hasadı öncesi değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Toplantıda söz alan milletvekilleri, TMO’nun fındık alımı için görevlendirilmesini, müdahale alım fiyatının hasat öncesinde açıklanmasını ve fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını dile getirdiler.

Toplantı sonunda açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk; ’’Fındık üretimi yapılan illerin milletvekillerinden oluşturduğumuz Fındık Çalışma Grubu üyeleri olarak üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Yunus Kılıç, Bakan Yardımcılarımız ve TMO Genel Müdürümüz ile fındık hasadı öncesi faydalı bir çalışma toplantısı yaptık. Piyasadaki gelişmeler, müstahsillerimizin beklentileri ve alım politikalarına ilişkin istişarelerde bulunduk” dedi.

Fındıkta devlet-üretici işbirliğinin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk; “Fındık, Karadeniz Bölgesinde olmazsa olmaz bir tarım ürünüdür. Sarp Sınırından başlayıp İstanbul Boğazı’na kadar uzanan kıyı şeridindeki illerimizde üretilen ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren fındık, gıda sektörümüzün de en önemli ihracat kalemidir. Dünya fındığının yaklaşık yüzde 70'ini Türkiyegerçekleştiriyor. Bunun da yüzde 85’i ihraç ediliyor. İhracat geliri açısında tarım ürünleri içinde birinci sırada. Hükümetimizin son yıllarda izlediği akıllı politika sayesinde üreticimiz de devletimiz de bu işten kârlı çıkmıştır. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sene de geçen yol olduğu gibi üreticinin memnun olacağı bir politika uygulanacağına inanıyoruz. Milletvekilleri olarak sürecin takipçisiyiz. Bakanımız toplantıda dile getirilen görüşleri not ettiler ve Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaklarını ifade ettiler’’ dedi.

Üretici fındık fiyatının 30 liranın altına düşmemesini istiyor.