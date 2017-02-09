"Finansal okuryazarlık tasarrufların artmasını sağlar"

İstanbul, 9 Şubat () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığın çok önemli getirisi olduğuna dikkat çekerek, "Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar" dedi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında 'FODER Gönül Elçisi' etkinliğini düzenledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şimşek, finansal okuryazarlığın "dünya çapında bir sorun" olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye'de özellikle çok daha büyük bir sorun" dedi ve ekledi:

"FODER yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Finansal okuryazarlık aslında tüm dünyada sorun ancak Türkiye'de çok daha büyük bir sorun. ABD'de yeni bir araştırma yapıldı ve bileşik faiz, enflasyon ve risk dağılımı konusunda 3 başlık altında sorular soruldu. Araştırmaya katılanların sadece 3'te 1'i doğru cevap verebilmiş. Konu aslında küresel bir sorun ve G20'nin de önemli bir maddesi. Türkiye'de bu sorun gerçekten büyük, bu sorunla her gün karşılaşıyoruz. Finansal okuryazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar. Her seviyede iyi finansal okuryazar olmak lazım, olmamanın sonuçları son derece ağır olabiliyor."

FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen de konuşmasında, “Dernek olarak hem sivil toplum, hem akademi, hem kamu ile beraber başarı elde etmek için gönül bağı ile yola çıktık. Dernek olarak 4. yılımızı tamamladık ancak üyelerimizin yaptığı projelerle bu süreçte bir milyon kadın, çocuk, genç ve çalışana eriştik. Fakat biz 80 milyonluk bir ülkeyiz, tabii ki bu rakam yetmez, daha yolumuz var" dedi ve ekledi:

"Günlük hayatın içinde olan finansal okuryazarlık konularını tüm Türkiye'ye yaymak üzere buradayız. FODER olarak bu noktada yapacak daha çok işimiz var. ABD, Nisan ayını Finansal Okuryazarlık ayı ilan etti. Ülkemize baktığımızda OECD'nin yaptığı araştırmaya göre 15 ülke arasından 14'üncüyüz, S&P'nin yaptığı araştırmaya göre ise 140 ülke arasından 120'nciyiz. Fakat çok güzel şeyler de oluyor. Öncelikle devletimiz bu konuyu sahiplendi. Haziran 2014'te Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Finansal eğitim, finansal erişim ve finansal tüketici hakları ile alakalı olarak strateji belgesi yayınlandı. SPK bu konuyu kamu olarak üstlendi. BDDK, Hazine Müsteşarlığı da dâhil olmak üzere birçok kuruma yayıldı. Hedefimiz önümüzdeki senelerde finansal okuryazarlıkla ilgili çalışmalarla daha fazla kişiye dokunmak.”