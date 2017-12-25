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Finansal hizmetlerde güven Aralık'ta 3.5 puan düştü

İstanbul, 25 Aralık () - Finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Merkez Bankası "Finansal Hizmetler Anketi"ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında 3.5 puan düştü. Merkez Bankası'nın...

Finansal hizmetlerde güven Aralık'ta 3.5 puan düştü

İstanbul, 25 Aralık () - Finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Merkez Bankası "Finansal Hizmetler Anketi"ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında 3.5 puan düştü.
Merkez Bankası'nın verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Aralık ayında, bir önceki aya göre 3.5 puan azalarak 165.4 düzeyine geriledi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç ayda;
- hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken,
- iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülüyor.Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği belirtilen Merkez Bankası bülteninde, "Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı gözleniyor" denildi. (Grafik)

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