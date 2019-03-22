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Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

İstanbul, 22 Mart () - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Mart ayında bir önceki aya göre 9.0 puan artarak 140.2 düzeyine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan...

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

İstanbul, 22 Mart () - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Mart ayında bir önceki aya göre 9.0 puan artarak 140.2 düzeyine yükseldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülüyor.
Son üç aydaki ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndü.
Sektör sınıflamasına göre Mart ayında, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler"sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10.0 ve 7.8 puanlık artış gözlenirken, "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 11.7 puanlık azalış olduğu görülüyor. (Grafik)

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