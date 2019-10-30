banner314

banner325

Son Dakika

Finans yöneticileri 2020'de ekonomik büyüme bekliyor

EduPlus tarafından düzenlenen 7'nci Mali İşler ve Finans Çalışanları zirvesi tamamlandı. Zirvede konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert,...

EKONOMİ 28.10.2019, 11:07
Finans yöneticileri 2020'de ekonomik büyüme bekliyor
EduPlus tarafından düzenlenen 7'nci Mali İşler ve Finans Çalışanları zirvesi tamamlandı. Zirvede konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert, "Finans yöneticileri olarak ülkemize ve ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 yılında bir büyüme beklentimiz var" dedi. Zirveye şirketlerin finans bölümünde çalışan üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı

 

Zirvede 2020 İçin Öngörü ve Tavsiyer" konulu panelde 2020 için öngörüler paylaşıldı. 7'inci Mali İşler ve Finans Çalışanları Zirvesi'nde konuşumacı panelistler 2020 Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert ve CFO'lar gündemi yorumladı.

Parnelde Fikret Cömert'e, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Birimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Cüneyt Dirican, KOÇ Sistem Mali İşler Müdürü Erkut Tekinkaya ve Coşkunöz Holding Mali İşler Direktörü Siyami Altunbaş eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren panelde katılımcılar konuşmacılara finans konusundaki sorularını iletti. Fikret Cömert yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevinerek gördüm ki aslında ülkemizin içinde bulunduğu ve önümüzdeki döneme yönelik risklerine rağmen hepimiz geleceğe pozitif bakıyoruz. Ülkemize ve ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 yılına doğru bir büyüme beklentimiz var. İnsanların beklentileri ileride gerçekleşecek olanı belirler. Böyle bir zirvede bir araya gelmek insanların birbirinden fikir ve görüş alabilmesi çok önemlidir. Özellikle sektör içerisinde üst düzey kadrolara yetişmekte olan arkadaşlarımız açısından daha da önemli. Çünkü belirli tecrübeleri görüp birinci elden duyma şansı ediniyorlar. Ondan sonra da kendi kariyer yollarında bunları kullanma şansları elde ediyorlar. O yüzden çok kıymetli."

“ÖĞRENCİLER SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLE İLETİŞİM KURABİLİYOR”

Fikret Cömert, "Yıllar öncesine dönüyorum, kendi öğrenciliğime bakıyorum. Sektörlerden profesyoneller geldiği zaman onları dinlediğimiz zaman geleceğe dönük planlarımız şekillenirdi. Çünkü öğrenciyken bir şirkette neler olur, gerçek anlamda neler yapılır birinci elden tecrübe edinemiyorsunuz. Sektör temsilcileri geldiği zaman belirli bir interaktif iletişim kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız için çok çok önemli. Çünkü bu arkadaşlarımız 1994 krizini yaşamadılar, 2001 krizini yaşamadılar. Son dönemde olan birçok dalgalanmayı ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini yaşamadılar. Ancak bizlerden duyabiliyorlar. İleride bu duydukları ile kendileri bir şeyler yaşadıklarında insanlar böyle dediler deyip yollarını daha sağlıklı çizme şansları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5