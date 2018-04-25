Finans Teknopark için imzalar atıldı

Gül Kaba / İstanbul, 25 Nisan () - Temelleri 2015’te Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle atılan Finans Teknopark Anonim Şirketi’nin bugün itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de pay sahibi olarak katılmasıyla, Finans Teknopark A.Ş Protokol İmza Töreni, Borsa İstanbul'da düzenlendi.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde Business France tarafından düzenlenen Fransız Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’ndaki gong töreninin ardından imza törenine geçildi. Finans Teknopark AŞ’nin imza töreni, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren tarafından gerçekleştirildi.

"Alanında en güçlü üniversitelerle tematik teknokent kuruyoruz"

İmza törenin ardından 'nın sorularını yanıtlayan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Bugün Borsa İstanbul iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlki Fransız Fintech firmalarıyla Fintech alanındaki Türk girişimcileri bir araya getirdik. Diğer önemli etkinliğimiz Borsa İstanbul ve üç üniversitemizin işbirliğiyle hayata geçecek olan Türkiye'nin ilk finans teknolojileri alanında teknokentin imza törenini gerçekleştirdik. Bu ikisi de aslında aynı konsepte hizmet ediyor. Finans teknolojileri alanında borsamız ve ülkemizin belirleyici olması, bu alanda doğru ekosistemin oluşturulması için alanın en güçlü üniversiteleriyle beraber tematik teknokent kuruyoruz" dedi.

"Bistech'de ürün yazılımlarımız tamamlanmak üzere"

Kurulacak teknokentin, Türkiye'de finans teknolojileri alanında devlerin çıkacağı ortam olacağını belirten Karadağ, "Finans teknolojileri alanında biz borsada teknolojik dönüşümün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bistech'de ürün yazılımlarımız tamamlanmak üzere. Bu alanda dünyanın kullandığı yenilik ve teknolojilerin zirvesindeyiz. Dünya borsalarının, sunup da Borsa İstanbul'un sunamadığı herhangi bir teknolojik alt yapı yok; bu anlamda çok iddialıyız" diye konuştu.

Fintech alanında çok başarılı şirketler olduğunu vurgulayan Karadağ, bu şirketlerin uluslararası alanda, finans sektörünün kapısının aralanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Dijital paralar daha da popüler olacak"

Özellikle Blockchain teknolojisinin gelişmesiyle, dijital paraların daha da yaygınlaşacağını ve popülerleşeceğini düşündüğünü dile getiren Karadağ, "Borsa İstanbul olarak biz geçen yıl Blockchain ile ilgili çalışma gruplarımızı kurduk, o alanı yakından takip ediyoruz. Para, kolay taklit edilemeyen çok ciddi güvenlik özelliklerini barındırıyor. Klasik kullanılan merkez bankalarının banknotlarıyla bu Blockchain'nin de içinde bulunduğu dijital paraları kıyasladığımızda karşılaştırılmayacak kadar sanal tarafta çok daha kapsamlı özellikleri karşımıza çıkıyor. Merkez bankaları ve finans alanındaki kuruluşlar da yakın gelecekte muhakkak dijital paralara doğru yönelecekler" dedi.

Prof. Dr. Özkan:Teknopark alanında çağı yakalayacağız

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da, "2015 yılında şirketimizi kurduk, o noktadan buraya gelirken iki güçlü üniversitemizi de yanımıza alarak yeni bir boyut kazandık. Önemli bir modelle, yeni bir konseptle finans teknopark alanında çağı da yakalayarak bu projeye imza atmış bulunuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Karaca: Güç birliğinden çok önemli projeler çıkacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da, "Borsa İstanbul bu işin merkezinde, diğer üniversitelerle birlikte olmak bizim için onur ve gurur vericidir. Bu güç birliğinden çok önemli projeler çıkacaktır. Hatta bizde olan firmaları burayla ilişkilendireceğiz. İçimizde bu işte duayen olmuş, 25'e yakın Fintech firması var, bunları grubun içine alacağız. Belki de dünyanın finansal alanda ilk teknoparkı diyebilirim" diye konuştu.

Prof. Dr. Ekren: Reel sektöre önem veriyoruz

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ise, "Reel sektöre önem veriyoruz. Üniversitemiz aynı zamanda İstanbul Teknopark'ın da kurucularındandır. Ayrıca Türkiye'de başka hiçbir üniversitede olmayan Finans Enstitüsü'ne de sahibiz. Bu enstitü hem yüksek lisans ve doktora yapan bir birim hem de sürekli eğitim merkeziyle de sertifika düzenleyen bir birim. O açıdan bakıldığında bizim bu projeye hem reel sektörle ilişkisini sağlamak hem de finansal eğitimleri Boğaziçi ve İTÜ ile birlikte daha güçlü, rasyonel ve amaca uygun bir şekilde dizayn etme kapasitemiz var" dedi. (Fotoğraflı-Görüntülü)