“Finans şirketleri güvenlik bütçelerini artırıyor”

İstanbul, 5 Şubat () - Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, siber tehlikeyle her geçen gün daha fazla karşı karşıya kalan finans sektöründeki şirketlerin, artan endişeleri nedeniyle güvenlik bütçelerini artırdığını belirtti.

Yeni bir ankete göre, Amerika veya Avrupa’daki finans şirketlerinin yüzde 36’sının 2018’de altyapılarına yönelik bir güvenlik vakası yaşadığını ya da sistemlerinde yetkisiz erişim belirlediklerine dikkat çeken Akkoyunlu, 2017’ye göre yüzde 12 artan bu oranın etkisiyle pek çok kurumun güvenlik bütçelerini 2019’da artırma kararı aldığını söyledi ve ekledi:

“Finans şirketleri, 2018’i ağ ve bulut güvenliğine yönelik tehditler, DDoS saldırıları, sosyal mühendislik, hedefli oltalama saldırıları, fidye yazılımları ve iç tehditler başta olmak üzere pek çok sorunla savaşarak bitirdi.

“Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen veri sızıntıları sonrası bütçelerini artırma yoluna giden şirketler arasında güvenlik harcamalarını bir milyar dolara çıkartan Equifax gibi şirketler de bulunuyor. “Geçen yıl benzer bir ankette şirketlerin yüzde 78’i güvenlik bütçelerini artırma kararı verirken 2019’da şirketlerin yüzde 84’ü daha önceki yatırımlarının artık yeterli olmayacağını belirtiyor.”

“Bitdefender Antivirüs’ün 118 şirket ile yaptığı ankete göre uzman, bütçe, araç ve bilinç eksikliği finans şirketlerinin siber savunmasını baltalayan temel engeller olarak öne çıkıyor.

“Ankete katılanların neredeyse yarısı 2018’de en az bir veri sızıntısına uğradığını belirtirken, yüzde 60’ı ise altyapılarında şüpheli davranışlar gördüğünü itiraf ediyor.”

Güvenlik yatırımlarının boyutu kadar odağının da önemli olduğunu belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, verileri korurken çalışma düzeninin yavaşlamasını veya bozulmasını engelleyecek pek çok çözümün de bulunduğunu söyledi.

Finans sektöründeki şirketlerin siber güvenlikteki hızlı değişimlere anında ayak uyduramaması durumunda "korkunç sonuçlarla yüz yüze kalacağı" uyarısı yapan Akkoyunlu, uç nokta korumasına yönelik tehdit algılama ve savunma düzeyinin artırılmasını önerdi ve ekledi:

“Fiziksel bir sunucu üzerinde birden fazla işletim sistemi çalıştırmaya imkan veren hypervisor uygulaması oldukça işe yararken, bu sayede yaratılan çoklu savunma hatlarıyla kör noktalar ortadan kaldırılmış oluyor. Alınabilecek bu gibi gelişmiş önlemler dışında, çalışanların eğitilmesiyle sosyal mühendislik gibi saldırı tekniklerini daha net fark etmelerinin sağlanması da en önemli güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.” (Fotoğraflı)