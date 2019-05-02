Finans sektöründe projeler Sardis Awards’da ödüllendirilecek

İstanbul, 2 Mayıs () – Finans sektöründeki bankaların, sigorta şirketlerinin, finansal teknoloji şirketlerinin, finansal kuruluşların ve finansal kuruluşlara hizmet veren ajansların yenilikçi projelerinin değerlendirileceği Sardis Awards etkinliğinde dokuz farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

MediaCat’in ev sahipliğinde düzenlenecek yarışmada;

- Ürün ve Hizmet İnovasyonu

- Dijital Pazarlama

- Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi

- Ekosistem Stratejisi

- Kurum İçi İnovasyon

- Entegre İletişim

- Pozitif Sosyal Etki

- İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları

- Kurumsal İletişim

kategorilerinde projeler ödüllendirilecek.

Sardis Awards’ta dereceye giren projeler finans sektöründeki şirketleri temsil eden üst düzey yöneticiler, finans sektörüyle ilişkili teknoloji yazarları, akademisyenler, araştırmacılar ve finans sektöründe etki yaratmış girişimcilerden oluşacak ve bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Akın Öngör’ün başkanlığındaki jüri üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

10 Mayıs 2016 – 28 Ağustos 2019 tarihli projelerin yarışacağı organizasyonun tüm kategorilerine bankalar, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar ve diğer kuruluşlar (finans kuruluşları ile iş birliği yapan diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekom, perakende, hizmet sağlayıcı- şirketler) başvurabiliyor.

Ajanslar da Entegre İletişim Bölümü’ne reklam veren şirketleri ile blikte ortak başvuru yapabiliyor. (Fotoğraflı)

