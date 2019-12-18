Microsoft MEA Finans Direktörü Massimo Melessaccio, dijital dönüşümü benimseyen kurumların çalışanlarını güçlendirip, ürünlerini dönüştürdüklerine işaret ederek, "Günümüz finans dünyasında regülasyon gereklilikleri giderek artıyor, yetenekli araçlar bulmak zorlaşıyor" diye uyardı.

Finans sektöründe dünyada başarı sağlayan dijital dönüşüm projeleri ve finansın geleceği, Microsoft Türkiye’nin düzenlediği “Finans 4.0 ve CFO’nun Değişen Rolü” etkinliğinde ele alındı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’larının (Finans Direktörleri) katıldığı etkinlikte etkinlikte yapay zekâ ve büyük veri analitiğiyle finansta yaşanan hızlı değişim, bir kaldıraç olarak teknolojinin beraberinde getirdiği rekabet, teknolojiyle sağlanan verimlilik ve maliyet avantajları, finansta robotlar ve otonom sistemler, kısa ve orta vadeli genel ekonomik görünüm ve geleceğin finans trendleri ele alındı.

Melessaccio, "Datanın Demokratikleştiği Dünyada CFO´nun Yeni Rolü" başlıklı konuşmasında şunlara değindi:

"Dijital dönüşümü benimseyen kurumlar çalışanlarını güçlendiriyor, operasyonlarını optimize ediyor, ürünlerini dönüştürüyor ve müşterilerine entegre oluyor.

"Günümüz finans dünyasında regülasyon gereklilikleri giderek artıyor, yetenekli araçlar bulmak zorlaşıyor, çok fazla dosyalama ve kayıt altına alma işlemi yapılıyor.

"Özellikle finans fonksiyonlarında inovasyona ve dijital dönüşüme açık olan şirketler disiplinli çalışmayı merkeze alıp sunduğu hizmetlerde esneklik kazanıyor.

"Microsoft’ta 2009’dan bugüne kadar finans fonksiyonunda çalışan sayımız yüzde 15 artarken modern finans araçlarımızın da desteğiyle, gelirimiz yüzde 115’e yükseldi.

"Finanstaki dönüşümden tüm şirketlerin faydalanmasını istiyoruz. Biz, Microsoft 365, Azure ve Dynamics 365 ürünlerimizle finansta inovasyonu hızlandırıyoruz.

"Şirketlere datayı akıllı kararlarla değere dönüştürme yeteneği sunuyoruz. Akıllı sistemlerin sunduğu analiz ve karar verme yetenekleriyle zamandan kazanmak, esnek ve verimli çalışmak isteyen şirketlerde, Finans Direktörleri ile Bilişim Direktörlerinin yakın çalışmalar sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz."

Microsoft Türkiye CFO’su Müge Çelebi Özdemir, yaptığı konuşmada, "Microsoft Türkiye’de etkili bir finansal dönüşüm süreci yaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Öncelikle finansal analiz ve raporlama alanını iyileştirmeyle işe başladık. Sonra, yapay zekâ ve makine öğrenmesi inovatif teknolojilerimizden faydalanarak bir finansal strateji ve öngörü sistemi oluşturduk.

"Risk yönetimi de en önemli alanlarımızdan birini oluşturuyor. Burada da blockchain gibi yeni teknolojilerle güncel ve güvenli operasyonlar yürütüyoruz.

"İş süreçlerimizin otomasyonunu gerçekleştirerek zaman alan, tekrar eden işlerimizi seri ve hatasız hale getirdik. CFO’lar olarak çok fazla araç ve yazılımla iş yapıyoruz.

"Hedefimiz, işlerimizi kolaylaştırmak ve zaman kazanmak olmalı. Microsoft Dynamics sayesinde örneğin faturaların ve masrafların sadece fotoğrafını çekerek kâğıt israfını önemli ölçüde azaltıyoruz.

"MS Insight ile tüm yazılımlarımızın birbiriyle çalışabilmesini sağladık. Yılsonu gelir tahminlerimizde ise makine öğreniminden de faydalanıyoruz.

"Bu, öngörüye dayalı, inovasyon odaklı,işlemlerimiz de bizi insan özgü hatalardan kurtarıyor. Microsoft Teams ile de toplantılarımızı daha verimli ve her yerden erişilebilir hale getirdik." (Fotoğraflı)