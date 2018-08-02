Finans dışı şirketlerin net döviz açığı 3.88 milyar dolar azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – Merkez Bankası finans dışı şirketlerin net döviz pozisyonu açığının Mayıs sonu itibariyle 3.88 milyar dolar azalarak 217.25 milyar dolara gerilediğini duyurdu.

Merkez Bankası açıklamasında şu bilgiler verildi;

“Varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve yurtiçi bankalardaki mevduat sırasıyla 385 milyon dolar, 386 milyon dolar ve 655 milyon dolar artmış, sonuç olarak varlıklar 1.42 milyar dolar arttı.

“Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.514 milyon dolar ve 605 milyon dolar azalmış, ithalat borçları ise 652 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.47 milyar dolar azaldı.

“Mayıs 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2018 dönemine göre 748 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1.82 milyar dolar azalmıştır.

“Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 931 milyon dolar artmış, uzun vadeli krediler 884 milyon dolar azalmıştır.

“Mayıs 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 96 milyar 882 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

“Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise Nisan 2018 dönemine göre 851 milyon dolar artmışla 6 milyar 493 milyon dolara yükseldi.

“Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyindedir.”