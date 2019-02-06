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Filipinler yeni kripto para yaptırımlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Filipinler, kripto para birimleri alım satımı, menkul kıymetler ve hizmet tokenları (security and utility tokens) ve ICOlar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) dahil olmak üzere...

Filipinler yeni kripto para yaptırımlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Filipinler, kripto para birimleri alım satımı, menkul kıymetler ve hizmet tokenları (security and utility tokens) ve ICOlar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) dahil olmak üzere yeni kripto para birimleri yaptırımlarını duyurdu.
Filipinler’in ana yaptırım kolu Cagayan Ekonomik Bölge Otoritesi’nin (Cagayan Economic Zone Authority/CEZA) oluşturduğu yaptırımlar kapsamında, ülkede kripto para birimlerine ilişkin işlem yapan kişi ve şirketlerin proje, danışman ekibi, uzmanlar ve gerekli belgeler gibi detayları kuruma bildirmesi gerekiyor. Söz konusu kripto para birimlerinin listelenmesi için Sınırötesi Sanal Para Birimi Borsası’nın (Offshore Virtual Currency Exchange / OVCE) kurulacağı belirtilirken, borsa, kripto para cüzdanı ve emanet hizmeti veren şirketlerin de CEZA’dan onay alması gerektiği vurgulandı.
Kripto para birimlerine ilişkin yaptırımları üç tabakada oluşturan CEZA, ilk aşamada beş milyon dolara kadar yapılan yatırım ve varlıkların, ikinci aşamada 6-10 milyon dolar arasında yapılan yatırımların ve üçüncü aşamada ise 10 milyon doların üzerindeki yatırımların yer aldığını ekledi.
CEZA CEO’su Raul Lambino, söz konusu yaptırımlarla ilgili şu yorumu yaptı:
“Aynı anda hem gelişimi destekleyecek hem de ekosistemimizdeki aktörlere uyacak kurallar ve ilkeler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gelişmelerin kurumsal yatırımcılar ve finansal sistemde blockchain ve kripto para adaptasyonunu hızlandırmasını umuyoruz.”

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