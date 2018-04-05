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Fibaemeklilik fon büyüklüğünü 1.5 milyar liraya çıkardı

İstanbul, 5 Nisan () - Fibaemeklilik, Groupama’ya ait bireysel emeklilik portföyünü resmen devralarak fon büyüklüğünü 1.5 milyar liraya taşırken, müşteri ve acente sayısını iki katın üzerinde artırdı. Fibaemeklilik, Groupama ile yaptığı...

Fibaemeklilik fon büyüklüğünü 1.5 milyar liraya çıkardı

İstanbul, 5 Nisan () - Fibaemeklilik, Groupama’ya ait bireysel emeklilik portföyünü resmen devralarak fon büyüklüğünü 1.5 milyar liraya taşırken, müşteri ve acente sayısını iki katın üzerinde artırdı.
Fibaemeklilik, Groupama ile yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye’de ilk kez bireysel emeklilik portföy devralımını gerçekleştirdi. Groupama Emeklilik’e ait bireysel emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş‘ye devir süreci, SPK, Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu’nun onayıyla 30 Mart’ta tamamlandı.
Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, portföy devrinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz beş yılda Fibaemeklilik’in kaydettiği mesafeye dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bugüne dek sigorta ve emeklilik sektöründe; “fon marketi”, sektör içi satın alım, portföy devralımı, online BES satışı, sağlık sigortası satışı, BES müşterilerine yönelik fon bilgilendirmeleri gibi pek çok ilke imza atarak öncü rol üstlendik. 2017 sonunda kârımızı 21 milyon liraya çıkardık ve sektörde hayat sigortası prim üretiminde son iki yılda yüzde 200’ün üzerinde büyüyen tek şirket olduk. Şimdi de Groupama portföy devri sürecinin tamamlanmasıyla fon büyüklüğümüzü 1.5 milyar liraya taşırken, BES fon büyüklüğünde de 15. Sıradan 11. sıraya yükselmiş olduk. 2017 yılında 326 olan acente sayımız da böylelikle 700’ü bulacak.” (Fotoğraflı)

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