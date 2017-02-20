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Fibabanka’nın 2016 yılı net kârı 114.9 milyon lira

İstanbul, 20 Şubat () - Fibabanka, 2016 yıl sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla vergi öncesi kârını 160.9 milyon liraya yükselttiğini, net kârının da 114.9 milyon lira olduğunu duyurdu. Fibabanka’dan...

Fibabanka’nın 2016 yılı net kârı 114.9 milyon lira

İstanbul, 20 Şubat () - Fibabanka, 2016 yıl sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla vergi öncesi kârını 160.9 milyon liraya yükselttiğini, net kârının da 114.9 milyon lira olduğunu duyurdu.

Fibabanka’dan yapılan açıklamada, bankanın 2016 yılında aktif toplamını geçen yıl sonuna göre yüzde 38 arttırdığı belirtildi. Açıklamaya göre büyüme odaklı çalışmaların sonucu olarak, Fibabanka’nın 2016 yıl sonu itibarıyla aktif toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 38 artış göstererek 15.4 milyar liraya ulaştı.

Fibabanka’nın 2015 yıl sonu itibarıyla 8.6 milyar lira olan toplam kredileri ise yüzde 33 artışla, 2016 yıl sonunda 11.4 milyar liraya ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 74’e ulaştı. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturarak 9.1 milyar liraya yükseldi.

2016 yılı sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını belirtti. Ömer Mert, “2016 yılında da Banka büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirmiş ve hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde etmiştir. İleriki dönemlerde de Türk ekonomisine verdiğimiz desteğe müşterilerimize en hızlı ve kaliteli servisleri sunarak devam edeceğiz” dedi.

(Fotoğraflı) 

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