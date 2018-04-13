Fibabanka’dan ‘yatırım ve finansal teknoloji’ girişimi: Finberg

İstanbul, 13 Nisan () - Fibabanka, “yatırım ve finansal teknoloji” girişimi “Finberg”i kurdu. Finberg, girişimlere ortak olacak ve onlarla birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştiren bir FinTech ekosistem yöneten finans kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Şirket başına minimum 100 bin dolar yatırım yapmayı planlayan Finberg, ilk yatırımlarını 2.5 milyon lira ile “Garaj Sepeti” ve “Bizim Hesap”a yaptı.

Finberg ile Türkiye’deki KOBİ finansman boşluğunu kapatarak, KOBİ’leri finansal refaha ulaştırmayı hedeflediklerini ve Finberg’i Fibabanka’nın yeni nesil bankacılıktaki geleceği olarak konumlandırdıklarını belirten Fibabanka Genel Müdürü, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert şu değerlendirmeleri yaptı:

“Finberg yapısını kurgulamamızdaki temel amacımız, Türk ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’lerimizin rekabet avantajını artırıcı yenilikçi ve teknolojik ürünleri, start-up’lar ile iş birliği yaratarak onlara ulaştırmak, böylece tüm FinTech ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmak.

“Finberg’in hedefleri, kapital gibi nakdi desteklerin yanı sıra, iş geliştirme, yeni iş ortaklıkları, networking, finans ve strateji danışmanlığı, insan kaynakları gibi alanlarda da destek olarak girişimleri hızlandırmak.

“Ayrıca Finberg ile yeni girişimlere Fibabanka ile iş ortaklıkları kurmalarında yardımcı olabileceğiz.

“Finberg’in kuracağı ekosistem üzerinden Fibabanka olarak KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu finansal ürünleri de sunarken; Finberg’i bulunduğumuz bölgenin en çok tercih edilen dijital bankası ve KOBİ’lerin başlıca iş ortağı yapmayı hedefliyoruz.”

Finberg’in hedef fonu 50 milyon lira

Odağında mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler olan Finberg; hedef fon büyüklüğü 50 milyon lira ile kuruldu ve bireysel bankacılık ürünlerinin de dahil olduğu dijital finansal ürünler sunuyor.

Finberg, finansman hizmetlerinde; ‘İşletme Sermayesi’, ‘Ticaret Finansmanı’, ‘Tedarik Zinciri Finansmanı’, ‘Fatura Finansmanı’, ‘Tüketici Finansmanı’na; finansman olmayan hizmetlerde ise ‘E-para’, ‘E-ödeme’, ‘Finansal Raporlama’, ‘Robotik Finansal Öneriler’ ve ‘Kredi Skoru’ alanlarına odaklanıyor. Ayrıca, diğer bankalar için de teknoloji dış kaynak hizmetleri sağlamayı planlıyor.

Finberg, KOBİ’lere dokunan ve katma değerli hizmetler sunan yeni nesil teknoloji firmaları ile iş ortaklığı kurarak ekosistemi büyütmek amacı ile yeni girişimlere yatırım yapma yoluyla büyümeyi planlıyor.

Bu niteliklere sahip teknoloji ve yenilik odaklı ölçeklenebilir yeni girişimler, Finberg’e hem iş ortaklığı hem de yatırım almak için başvurabiliyor. Finansal teknoloji ve perakende teknoloji start-up’ları başvurular değerlendirilirken önceliklendiriliyor.

Firmalardan beklenen ise çalışır bir ürüne, ispatlanmış iş modeline, net gelir modeline ve odaklanmış bir takıma sahip olmaları

Toplam 2.5 milyon lira yatırım…

Şirket başına minimum 100 bin dolar yatırım yapmayı planlayan Finberg tarafından, 6 ayda 200’den fazla girişim incelenerek 81 girişim değerlendirildi, 70’i ile görüşüldü. Şu anda 7 girişimin incelemesi sürerken toplam 2.5 milyon lira ile Garaj Sepeti ve Bizim Hesap ilk yatırım alan şirketler oldu. (Fotoğraflı)