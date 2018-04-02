Fibabanka, Mavi ve Zorlu Enerji TKYD üyesi oldu

İstanbul, 2 Nisan () – Fibabanka, Mavi ve Zorlu Enerji, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen ve kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) katıldı.

Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünün oturması ve işletmelerin bu kavramı odağına alması hedefiyle 15 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Dernek olarak, ülkemizde daha sağlam adımlar atabilen, geleceğini kurgulayıp yönetebilen kurumsal yapıların oluşabilmesi amacıyla çalışıyoruz. Kurumsal yönetimin, gelecekte de var olabilmenin, başarının ve rekabet edebilirliğin en doğru yolu olduğunu biliyoruz” dedi.

“Derneğimize yeni üye kazandırmak öncelikli hedeflerimizden”

Kurumsal yönetim yapılarının sağlam temellere oturmasının, sadece bu kavramı benimsemiş ve uygulayan şirketlere değil, tüm ülkeye kazandıracağının bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Pandır, “Bu bilinç doğrultusunda önceliklerimizden biri de derneğimize yeni üyeler kazandırmak. Çünkü biliyoruz ki aramıza yeni katılan her bir şirketle ülkemizin kurumsal yönetim tarihine bir tuğla daha koyuyor olmak, yarın çok daha güçlü olabilmek ve olası krizlere çok daha dayanıklı bir yapıya kavuşabilmek demek. Şimdi artık Fibabanka, Mavi ve Zorlu Enerji’nin de katılımıyla derneğimiz, ülkemizde kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması adına çok daha sağlam adımlarla yol almaya devam edecek” diye ekledi.