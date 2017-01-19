Fibabanka AŞ Genel Müdürlüğü’ne Ömer Mert geldi

İstanbul, 19 Ocak () – Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Bekir Dildar, Genel Müdürlük görevini Ömer Mert’e devretti.

Fibabanka’dan yapılan açıklamada, 7 Ocak 2011’den bugüne Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Bekir Dildar, Genel Müdürlük görevini 18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ömer Mert’e devretti. Bekir Dildar bundan sonraki dönemde Fibabanka A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam edecek.

1969 yılında doğan Ömer Mert, 1991 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. 1993 yılında başladığı sigortacılık sektöründe değişik şirketlerde görevler alan Mert, 2003-2005 yılları arasında Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de ve 2005-2012 yılları arasında da Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Kurucu Genel Müdür olarak 1 Ekim 2012 tarihinde Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de başladığı işinde Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş., CIV Hayat Sigorta A.Ş.’nin müşteri portföyünün ve akabinde Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş’ nin hisselerinin devralınması gibi stratejik adımlar atılmasını sağladı.

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