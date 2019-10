FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Holding ve FİNA Holding’in 22 Ekim 2019 günü düzenlenen Genel Kurulları’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu’nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin’den grubun liderliğini devraldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun Onursal Başkanı unvanını alırken Fibabanka’daki ve Credit Europe Moskova’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

İş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, bu süreçte 32 yıl önce Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini attığını vurgulayan Hüsnü Özyeğin şunları ifade etti:

“Ülkemize güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettiğimiz dolu dolu bir 32 yıl geçirdik. FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık. En önemlisi de bu başarılar, sadece iş sonuçları değildi; Grubumuza dünya çapında itibar kazandıran, iş dünyası tarihimize geçen ve ülkemize çok büyük yatırım çeken işlerdi.”

Yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin bugün adını koyduklarını belirten Hüsnü Özyeğin, “Murat Özyeğin işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003 yılından beri de Grubumuzda çalışıyor. Finansbank'ın satışı sonrası Grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde Gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bu kararı alırken, Grubumuzun sürdürülebilirliğinin gelecek nesilleri de kapsaması için uzmanlarla birlikte son bir yıl içinde yoğun olarak çalıştık. Bu çerçevede, bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin’e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay’ın da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor” diye konuştu.

FİBA Grubu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurtdışında yatırım bankacılığı ile devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, başarmak için çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Grupta çalıştığım 16 yılda pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da kardeşim Ayşecan Özyeğin Oktay ve tüm yöneticilerimizle birlikte Grubumuz ve ülkemiz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız.”

12 ülkedeki 67 şirkette 48 ulustan 13 bin çalışanla faaliyet gösteren FİBA Grubu, Hüsnü Özyeğin tarafından 1987 yılında kuruldu. 1969 yılında Harvard İşletme Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Hüsnü Özyeğin, 1977’de Pamukbank, 1984’te Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü oldu. 1987’de Finansbank’ı kurarak FİBA Grubu’nun temellerini attı.

Grup halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. Credit Europe Bank, başta Hollanda ve Rusya olmak üzere 10 farklı ülkede 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor. Grubun finans sektöründeki diğer faaliyetleri ise sektörünün öncü oyuncusu Gelecek Varlık’la, ayrıca Fiba Faktoring ve Fiba Emeklilik ve Hayat ile sürdürülüyor.

FİBA Grubu bünyesinde bulunan FİNA Enerji, faaliyette olan 369 MW’lık rüzgâr ve 40 MW’lık güneş santralleri ile devam etmekte olan 260 MW’lık rüzgar yatırımlarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe öncü rol oynuyor.

Dünyaca ünlü moda markaları Marks&Spencer, GAP ve Banana Republic’in Türkiye, Rusya, ve Ukrayna'daki franchising haklarının sahibi olan FİBA Grubu, perakende sektöründeki 160 mağazasıyla markaların bölgedeki güvenilir ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Romanya’da Bucuresti Mall ve Plaza Romania, Çin’de StarMall Shenyang Plaza, Moldova’da MallDova ile FİBA Grubu, bu ülkelerde gayrimenkul geliştirme sektöründeki en büyük Türk yatırımcı oldu. Metro AG ile ortak olarak M1 Merkez AVM’leriyle yurt içinde de geniş bir yatırım portföyüne sahip olan FİBA Grubu, Swissotel The Bosphorus ile turizm sektöründe de yer alıyor.

“En değerli yatırım insana yapılan yatırım” vizyonuna sahip FİBA Grubu, eğitim alanına öncelik vererek sosyal sorumluluk çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) desteği ile sürdürüyor. Gerçekleştirilen 65 okul ve yurt inşası ve eğitim programları ile 1,5 milyon insanın hayatına dokunan FİBA Grubu, ülkemizin nitelikli insan gücüne yatırım yapıyor.

Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998 yılında tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası’nın New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu’nda Finansal Analist olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında şirketin Londra ofisine Kıdemli Analist unvanıyla transfer oldu.

2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu.

FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev aldı. Grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

Murat Özyeğin, Grup şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Global İlişkiler Forumu, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekilliği ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini sürdürüyor.

Duke Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşecan Özyeğin Oktay, 2003-2005 yılları arasında Finansbank’ta Bireysel Bankacılık Bölümü’nde ve 2005-2007 yılları arasında FİBA Grubu’nda İş Geliştirme ve Strateji Bölümü’nde farklı projelerde aktif rol aldı. 2009 yılında Stanford Üniversitesi MBA programını tamamladıktan sonra tekrar FİBA Grubu'na katıldı. Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeden önce, 10 yıl FİNA Holding’in ve çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev aldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay, Fiba Grubu’nda görevlerinin yanı sıra Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak Özyeğin ailesinin sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük etmektedir. Ayrıca Stanford İşletme Yüksekokulu İdari Danışma Kurulu, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, Ashoka Sosyal Girişimcilik Destekçi Ağı, Doğal Hayatı Koruma Derneği Mütevelli Heyeti, Synergos Hayırseverler Ağı, UN SDSN Danışma Kurulu, Esas Sosyal Danışma Kurulu ve Endeavour Mentörlük Ağı üyesidir. (Fotoğraflı)