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Fiat Chrysler eski CEO’su Marchionne yaşamını yitirdi

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle CEO’luk görevini beklenmedik şekilde devretmek zorunda kalan Sergio Marchionne 66 yaşında yaşamını yitirdi. Fiat...

Fiat Chrysler eski CEO’su Marchionne yaşamını yitirdi

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle CEO’luk görevini beklenmedik şekilde devretmek zorunda kalan Sergio Marchionne 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Fiat Chrysler Başkanı John Elkann geçen hafta Marchionne’nin sağlık durumu nedeniyle görevinden ayrılması gerektiğini tüm çalışanlara hitaben yazdığı bir mektupla duyurmuştu.

Yaklaşık üç hafta önce geçirdiği bir omuz ameliyatı sonrası sağlık durumu hızla kötüleşen Marchionne, hem Fiat Chrysler’deki hem de iki yıl önce şirketten spinn off ile ayrılan yarış otomobili üreticisi Ferrari’deki CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Şirketin hisseleri Marchionne’nin ölüm haberiyle yüzde 4.10 düşerek 18.49 dolara geriledi.

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