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Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - FERRERO fındık, tedarik zincirinin önemli paydaşlarından biri olan bölge manavlarını bilgilendirmek amacıyla Ordu ve Sakarya'da manav temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Ordu'da bir otelde düzenlenen toplantıda,...

Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - FERRERO fındık, tedarik zincirinin önemli paydaşlarından biri olan bölge manavlarını bilgilendirmek amacıyla Ordu ve Sakarya'da manav temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Ordu'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Ferrero fındık yöneticileri tarafından, şirketin uzun vadeli vizyonu, Türk fındığına ilişkin artan taahhüdünü, kalite odaklı sürdürülebilir ticari stratejisi ve gelecek hasat planları paylaşıldı. Ferrero fındık ayrıca Batı Karadeniz’deki depolama kapasitesini ve fındık alım miktarını arttırmayı planladığını duyurdu. Sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak FerreroFındık’ın tedarik ettiği fındıkların izlenebilirliği konusunda yakın zamanda elde ettiği başarıdan da bahsedildi.

Ferrero Fındık Tedarik Zinciri Başkanı Simone Messori’nin açılış konuşması ile başlayan Manavlar Toplantısı, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın’ın “Ferrero Fındık Vizyonu” sunumuyla devam etti.
Sonrasında sırasıyla Ferrero yöneticileri tarafından “Tedarikçi Performans Değerlendirme ve Ticari Sürdürülebilirlik”, “Tedarik/SevkiyatCP Son Durum”, “Fındıkta İzlenebilirlik”, “Yeni Randıman Metodu ve Kabuklu Fındıkta Derecelendirme", “Ödeme Sistemi” ve “Ferrero Genel Ticari Stratejisi ve Değişikliklere Adaptasyon” konuları ele alındı.  Programın sonunda manavların soruları yanıtlandı.

 

 

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