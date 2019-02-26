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Ferhat Pişmaf: Kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranmıyor

ZİRAAT Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Bursa'da düzenlenen 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda, kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını belirtti. Merinos...

Ferhat Pişmaf: Kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranmıyor
ZİRAAT Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Bursa'da düzenlenen 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda, kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını belirtti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Ziraat Bankası tarafından 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya katılan Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, kredi değerlendirmesinde yapı ruhsatı aramadıklarını ifade etti. Pişmaf, "Bu yeni bir uygulama değil, köyler mahalle olduğu için belediye mücavir alanına girdi ve ruhsata tabi oldu. Daha önceleri ruhsat vermeden işini halleden yatırımcılardan, şimdi ruhsat isteniyor, biz de bu karışıklığı önlemek için böyle bir uygulama başlattık" dedi. 
SERALARA JEOTERMAL ENERJİ
Jeotermal enerjiyi seracılıkta kullanımını yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Ferhat Pişmaf, şöyle devam etti:
"Jeotermal enerjiyle ısınan, jeotermal enerji kullanan yerlerde bu enerjinin seradaki kullanımını etkinleştirmek istiyoruz. Bu amaçla da Orman ve Tarım Bakanlığı'nın 'Jeotermal Sera Organize Bölgeleri' çalışmas devam ediyor. Çünkü jeotermali yukarı çıkarmak ve kullandıktan sonra toprağa geri vermekle ilgili yatırım, kamu eliyle yapılabilirse bireysel yatırımcının maliyeti aşağı düşer."

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