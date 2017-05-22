"Fenerbahçe basketbol takımının başarısı hisselerini de etkiledi"

İSTANBUL, () - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın THY Euroleague Final-Four'da sezonu şampiyon olarak tamamlamasının, kulübün hisse senetlerine yapacağı etkiyi değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Murat Tufan, “Basketbol takımının zaferi moral kazandırsa da hisse senedi daha çok futbol takımının başarısına ve gelirlere göre hareket ediyor” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarısının camianın yüzünü güldürdüğünü ancak bilançonun ve hisse senedinin zayıf görüntüsünün devam ettiğini belirten Tufan şunları söyledi:

“1 Haziran 2016 – Şubat 2017 dönemleri arasında Fenerbahçe Kulübü'nün zararı 113 milyon 342 bin lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise zarar 75 milyon lira seviyelerinde yer alıyordu. Fenerbahçe kulübünün hisse performansına baktığımızda ise yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10’a yakın düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle futbol takımının istenen performansı sergileyememesi ve bununla paralel gelirlerde yaşanabilecek azalış beklentisi hisse senedini etkileyen faktörlerin başında yer alıyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının Avrupa Ligini kazanması sonrası ödül olarak 1 milyon euro (4 milyon lira) elde edecek. Ancak Fenerbahçe Kulübü'nün basketbol takımı tüm sezon boyunca elde edilen gişe hasılatı, sponsor ve reklam gelirlerine rağmen 12 milyon lira zarar ediyor. Basketbol takımının zarar etmesinde en önemli neden olarak oyuncuların yüksek maliyeti gösterilebilir. Önümüzdeki sezon takip edilecek en önemli gelişmelerden biri basketbol takımının mevcut kadrosu zarara rağmen korunup korunmayacağı olacaktır. Önümüzdeki sezon daha düşük maliyetle kurulacak bir takım bilançoyu olumlu etkileyerek hisse senedindeki hareketliliği yükseltebilir. Ancak, yine de hisse senedi performansını belirleyecek olan etken futbol takımının başarısı olacaktır. Avrupa futbolunda en üst düzey organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde ise kupayı elde eden yaklaşık 15 milyon euro ve turnuva boyunca ise 50 milyon euro kazanma potansiyeli taşıyor. Güne yüzde 1’e yakın primli başlayan Fenerbahçe hisse senedi için 33,5 – 34,00 bölgesi önemli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yükselişlerde 36,00 -38,00 bölgesi izlenebilir.”

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