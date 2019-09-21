Fed/Rosengren: Faiz indirimi masrafsız bir önlem değil

Boston Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimine karşı çıkarak, parasal gevşeme politikalarının da kendi riskleri bulunduğunu söyledi.

Rosengren, Cuma günü faiz indirimlerinin masrafsız önlemler olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“İş piyasalarının halihazırda sağlam olduğu ve mevcut risklerin, riskli varlıkların fiyatlarını yükseltmesiyle hanelerin ve şirketlerin gereğinden fazla üstünlük sahibi haline gelmesini teşvik eden bir ekonomide ek parasal gevşeme politikalarına ihtiyaç yok. Ticaret ve jeopolitik süreçlere yönelik riskler var olmaya devam etse de, belirsizliğe karşı hamle yapmak için faizleri indirmek de masrafsız bir hareket değil.”

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekmiş ve bankadan yapılan açıklamada söz konusu kararda “küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun” etkili olduğu belirtilmişti. Rosengren, faiz indirimi aleyhine oy kullanan üç Fed başkanı arasındaydı.

