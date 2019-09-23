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Fed/Rosengren: Faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir
Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı. Rosengren, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı...
EKONOMİ 23.09.2019, 13:00
Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı.
Rosengren, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı faiz indirimi kararında karşı oy kullanmasına neden olarak, daha düşük faizlerin işletmeleri ve tüketicileri borçlanmaya ve "aşırı risk" almaya teşvik etmesi konusunda endişe etmesini gösterdi.
Daha düşük faiz oranlarının ekonomiyi, insanları ve şirketleri aşırı şekilde borçlanmaya cesaretlendirerek, daha narin bir zemine zokabileceğinden endişe ettiğini belirten Rosengren, son resesyonun da yüksek borç seviyeleriyle azdırıldığını savundu ve ekledi:
"Yüksek kaldıraç kullanımının genel olarak resesyona neden olmadığını, ancak yüksek kaldıracın resesyonu daha kuvvetlendirici olabileceğini not etmek önemli. Bir kere resesyon oluştuğunda borçlular ve borç verenler geri çekilir, borç çarpanları ciddi şekilde düşer."
Rosengren, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı faiz indirimi kararında karşı oy kullanmasına neden olarak, daha düşük faizlerin işletmeleri ve tüketicileri borçlanmaya ve "aşırı risk" almaya teşvik etmesi konusunda endişe etmesini gösterdi.
Daha düşük faiz oranlarının ekonomiyi, insanları ve şirketleri aşırı şekilde borçlanmaya cesaretlendirerek, daha narin bir zemine zokabileceğinden endişe ettiğini belirten Rosengren, son resesyonun da yüksek borç seviyeleriyle azdırıldığını savundu ve ekledi:
"Yüksek kaldıraç kullanımının genel olarak resesyona neden olmadığını, ancak yüksek kaldıracın resesyonu daha kuvvetlendirici olabileceğini not etmek önemli. Bir kere resesyon oluştuğunda borçlular ve borç verenler geri çekilir, borç çarpanları ciddi şekilde düşer."
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