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Fed/Quarles: Büyük teknoloji firmaları fintechten faydalanabilirler

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanları Kurulu Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Randal Quarles, Perşembe günü yaptığı açıklamada finansal teknolojinin (fintech) finansal dalgalanmalar ve zafiyetleri...

Fed/Quarles: Büyük teknoloji firmaları fintechten faydalanabilirler

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanları Kurulu Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı Randal Quarles, Perşembe günü yaptığı açıklamada finansal teknolojinin (fintech) finansal dalgalanmalar ve zafiyetleri azaltma potansiyeli olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası ve Para, Kredi ve Bankacılık Dergisi’nin Frankfurt’taki ortak konferansında konuşan Quarles, FSB'nin odak noktasının büyük teknolojinin finansal hizmetler pazarına girmesinin olası etkileri ve bunun yanı sıra merkezi olmayan finans teknolojilerinde görülen büyümenin potansiyel etkileri üzerine olduğunu açıkladı. Quarles, Facebook, Amazon, Apple gibi büyük teknoloji firmaları fintech sektörüne daha düşük maliyetler ve artan hız ve verimlilikle büyük fayda sağlayabileceklerini söyledi.
Quarles, “Büyük teknoloji firmaları şu an için sadece finansal hizmetler dünyasının eşiğindeler, eşiği geçmeleri durumunda yaratacakları etki çok daha büyük olacaktır” dedi.

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