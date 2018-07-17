Fed/Powell: Ticaret savaşı Fed’in değil Kongre’nin konusudur

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'ndeki sunumunda Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken, ticaret savaşına ilişkin sorulara, "Ticaret savaşı Fed’in değil Kongre’nin konusudur; bu konuda çok yorum yapmayacağım” dedi.

"Ücretler çok güçlü artmadı ve mavi yaka ücretler düştü reel olarak bakıldığında?" sorusuna Powell, "Ama ücretler yüzde 2.7 artttı. Bence işçilerin durumu geçen yıla göre daha iyi. Stres test programı devam etmeli ve bunu daha şeffaflaştırmak ve güçlendirmek istiyoruz. Tüm bankalar 50 milyar ve üzerinde varlıkları var, yasa yabancı bankalara herhangi bir muafiyet sağlamayacak. Deutsche, Santander... Ücret büyümesi büyümenin altında. Büyük bankaların CEO’larında ise ücret artışı yüzde 26 oldu" yanıtını verdi.

Powell, "Vergi muafiyetinin reel sektöre nasıl katkı sağladığını anlatır mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sanırım benim görevim genel ekonomik duruma ilişkin yorum yapmak, belirli yasaların şirketleri ve reel sektörü nasıl etkilediğine dair yorum yapmak değil.

"Umarız istihdam piyasasında ve özellikle işsizliğin yüksek olduğu gruplardaki sıkılaşmanın devam etmesini istiyoruz.

"Enflasyon ben yönetime katıldığımdan bu yana yüzde 2.0’nin altındaydı ama son ayda çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 2.0 oldu.

"Ama simetri için biraz da yüzde 2.0’nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz.

"Ticaret kongrenin işi bu konuda çok yorum yapmayacağım. Ama yine de ekonomi üzerinde etkileri var tabii ki. Ama genel olarak tarifeleri olmayan ülkelerin üretkenliği daha yüksektir.

"Şirket harcamalarında ücretin payı uzun yıllardır sabit gittikten sonra düşmeye başladı. Biz de bundan memnun değiliz ve adil bir ekonomi bekliyoruz.

"Bunun arkasında bazı küresel nedenler var. Çoğu sebep Fed’in kontrolü olan konulara bağlı değil.

"Ücretler işçiler ve şirketler arasında düzenleniyor ve birçok etken var.

"Ücretler arttı son beş yılda kademeli olarak ve daha da devam edeceğini söylüyoruz.

"Vergi yasasının etkilerini izole etmek çok zor.

"Avrupa Birliği’nin ABD’den uzaklaştığını düşünmüyorum."

Powell, "Gördüğünüz riskler nelerdir” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Uzun vadeli ve kısa vadeli riskleri birbirinden ayırmak lazım.

"Kısa vadede ekonomik görünüm iyi görünüyor.

"Finansal kırılganlıklar ve istikrara baktık ve normal ve ılımlı düzeydeler. Bazı göstergeler yüksek seviyelerde olsa da...

"Bazı varlık fiyatları çok yüksek ve finans dışı sektörlerde borç artmış durumda.

"Bankaların sermayeleri daha iyi durumda ve hane halklarının da durumu daha iyi.

"Ticaret ile ilişkin konuların sonuçlarını öngörebilmek zor.

"Eğer daha düşük ithalat vergileriyle sonuçlanırsa iyi olur, ama kötü de olabilir bunu öngörmek zor."

Powell, "GSYH’deki iyileşme vergi yasasının etkisiyle mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Vergi yasasının ücretlerdeki yansımasını görmek henüz zor.

"Sekiz yıl boyunca GSYH yüzde 2.0 civarındaydı, sonra 2017’de yüzde 2.6 olduğu tahmin ediliyor.

"Hane halklarında ve ekonomiye güvende ciddi bir iyileşme oldu.

"Bunların bazıları vergi yasasının geçmesiyle olmuş olabilir evet.

"Vergi yasasının iki üç yıl boyunca etkilerinin olmasını istiyoruz ve arz tarafında destek sağlayacağını düşünüyoruz."