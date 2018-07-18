Fed/Powell: Tahvillerde getiri artışı yatırımcıların Fed'i fiyatlamasından

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında 2 yıllık tahvillerdeki getiri artışının nedeninin yatırımcıların Fed’in para politikalarını fiyatlamasından kaynaklandığını söyledi.

Powell Temsilciler Meclisi’nde sorulara verdiği yanıtlarda şunları söyledi:

“Tahvillerde – özellikle de kısa vadelilerde – bir yükseliş var, bunun nedeni ise yatırımcıların Fed’in yakın dönemde izleyeceği para politikalarını fiyatlamasından kaynaklanıyor.

“Asıl soru uzun vadeli tahvillerin – örneğin 10 yıllık ABD tahvillerinin – neden yükseldiği.

“2.85’ti bu sabah ABD tahvil getirileri.

“Pazarın bir de nötr uzun vadeli getiri beklentisi var.

“Fed’in büyük bilançosu ise uzun vadeli getirilerde az da olsa bir baskı yaratıyor.”

Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) bilanço küçültme programını değiştirmeye yönelik bir tartışma var mı sorusuna Powell “Hayır böyle bir tartışma yok” diyerek yanıt verdi ve şöyle devam etti:

“FOMC federal fon oranları için bir hedef belirler.

“IOER ise bu aralığın FOMC tarafından konulan aralıkta olmasını sağlayan bir enstrümandır.”

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Barr ise bu yanıta karşılık Kongre’nin bu sorumluluğu IOER’dan daha çeşitlilik gösteren Federal Açık Piyasa Komitesi’ne kaydırmayı planladıklarını söyledi.

Powell sonrasında devam eden sorulara ise şu yanıtları verdi:

“Ticaret konusunda kimseye tavsiye veren durumda olmak istemiyorum ama belirsizliğin uzun süre devam etmesi iş dünyasındaki momentumu kötü etkiler.

“Gümrük tarifeleri uzun sürerse risk budur, iş dünyasının kararlar almaya ve geri adım atmaya başlaması.”