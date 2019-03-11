Fed/Powell: Siber saldırılar ABD için büyük bir risk

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD bankacılık sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük riskin siber saldırılar olduğunu söyledi ve siber risklerin devamlı olarak gelişen bir risk olması sebebiyle Fed’i, finansal kurumları ve piyasaları bu riskten korumak için büyük bir çaba ve kaynak harcandığını belirtti.

CBS’e konuşan Powell, bankacılık sistemi ve hükümet kurumlarının onca plan ve en yeni teknolojilere rağmen halen siber saldırılara karşısında zarar görebileceğini belirtti ve esas hedeflerinin bu tip saldırılara karşı dayandıklı olmak olduğunu söyledi. Powell, “Son tehditleri analiz edip en iyi savunmayı yaparak kurumlarımızın siber saldırılar karşısındaki dayanıklılığını artırıyoruz. Kurumlar başarılı bir saldırıya uğrasalar bile yedek planlarımız sayesinde gerekli yedeklemeler yapılıyor” dedi.

Powell, Fed’in bankacılık sistemini korumakla görevli olduğunu ve sistemi siber saldırılara karşı korunaklı hale getirmeyi en büyük öncelikleri haline getirdiklerini söyledi ve ekledi, “Siber saldırılar ülke ölçekli kurumlar için yeni bir risk ve kural kitabı halen yazılmaya devam ediyor. Siber risklere karşı savunma hükümet ve özel sektörün odak noktasında.”