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Fed/Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi. Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı...
EKONOMİ 10.10.2019, 09:10
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.
Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed'e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.
Fed'in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.
Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed'e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.
Fed'in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.
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