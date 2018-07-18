Fed/Powell: Gümrük vergileri kalıcı olursa ABD için kötü olur

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’nde korumacı politikaların ve ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin gümrük vergilerinin etkisine dair daha net bilgi vermesi istendiğinde; "Gümrük vergileri kalıcı olur ve dünya daha korumacı bir hale gelirse bu ABD ekonomisi için kötü olur" dedi.

Powell, ticaret savaşına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Öncelikle hepimize hatırlarayım, Fed olarak mali politika ve ticari politikalardan bahsedildiğinde, bu tam olarak bizim sorumluluk sahamızda olmadığını hatırlatmak isterim.

"Ama bu gümrük vergileri daha uzun süre kalıcı hale gelirse, gerçekten daha da korumacı bir dünya ile sonuçlanırsa bu ABD ekonomisi için de kötü, diğer ekonomiler için de dünya ekonomisi için de kötü.

"Hükümetin yapmaya çalıştığı şey bu değil; yapmaya çalıştıkları başka; ayrıca eleştirmek de bize düşmez."

Fed’in bilançosunun çok büyük olmasının bağımsızlığına etkisine ilişkin bir soruya Powell şöyle yanıt verdi:

"Bunları düşünüyoruz ve Fed bilançonun sadece gerektiği boyuta döneceğine ve para politikalarımızda kendi seçimlerimizi yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ise Powell’in bu yanıtı üzerine, "Eğer ortada bu kadar büyük bir para varsa sayın Merkez Bankası Başkanı, bu Kongre’nin de bu parayı denetlemek istemesi çok normaldir" dedi.