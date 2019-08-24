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Fed/Powell: Enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi. Powell, Çin'in ithalata...
EKONOMİ 23.08.2019, 15:55
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.
Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan anlaşmasız Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.
Küresel riskleri işaret eden Powell, "Hem sakin hem de kriz durumlarında kullandığımız para politikası araçlarını inceleyerek, elimizdeki araçları genişletip genişletmeme kararı alacağız” dedi.
Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan anlaşmasız Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.
Küresel riskleri işaret eden Powell, "Hem sakin hem de kriz durumlarında kullandığımız para politikası araçlarını inceleyerek, elimizdeki araçları genişletip genişletmeme kararı alacağız” dedi.
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