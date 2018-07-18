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Fed/Powell: ABD olarak bu meşaleyi 75 yıldır dünyanın her yerine biz götürüyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında ticaret bariyerlerini ve korumacı ticaret politikalarını eleştirerek, “Daha korumacı bir ekonomi daha az rekabetçi...

Fed/Powell: ABD olarak bu meşaleyi 75 yıldır dünyanın her yerine biz götürüyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında ticaret bariyerlerini ve korumacı ticaret politikalarını eleştirerek, “Daha korumacı bir ekonomi daha az rekabetçi ve daha az üretken olur. Bunu biliyoruz çünkü son yetmiş beş yıldır dünyanın her yerine bu meşaleyi götürüyoruz” dedi.
“Ekonomisini açık tutan ülkelerin üretkenliği ve geliri daha güçlü olur.
“Her grup ticaretten olumlu etkilenmiyor, olumsuz etkilenenler de var.
“Fakat ülkeler halklarının isteklerini daha iyi karşılamanın yolunun ticaret bariyerleri ve gümrük vergileriyle olmadığını öğrendi.
“Biz hükümetin bu karar sürecinin hiçbir yerinde yoktuk. 
“Birçok bireysel şirket bu durumdan çok kötü etkilendi, bunun farkındayız. Şimdi de yatırım yapmama kararları almaya başladı bazı şirketler.
“Etkilerini henüz rakamlar üzerinde görmüyoruz çünkü 12 trilyon dolarlık bir ekonomide böyle kararların sonucu zamanla ortaya çıkar.”
“Çok güçlü bir kamusal tepki aldıklarına şahidim, bu da gümrük tarifelerine kesinlikle karşı oldukları.
“Ticaret Bakanlığı ile şahsen bu konuyu görüşmedim, ama biliyorum gümrük vergilerine karşı olduklarını.
“Onlar adına konuşamam ama bence gümrük vergilerine karşı duruşları sadece belirli bir sektörde değil genel bir tutum.”

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