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Fed/Mester: ABD ekonomisindeki gelişmeler iyi
Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın mevcut para politikasının "genişlemeci konumda" ve gelişmelerin iyi olduğunu vurguladı. CNBC'nin haberine göre, imalat sanayisi ihracatındaki zayıflıkların...
EKONOMİ 07.10.2019, 14:43
Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın mevcut para politikasının "genişlemeci konumda" ve gelişmelerin iyi olduğunu vurguladı.
CNBC'nin haberine göre, imalat sanayisi ihracatındaki zayıflıkların ABD ekonomisinin geneline yayıldığına ilişkin çok az işaret gördüğünü vurgulayan Mester, buna karşılık Ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelecek verileri derinlemesine inceleyeceğini söyledi.
"Şu an itibariyle para politikamız destekleyici, genişlemeci konumda. Önümüzdeki dönemde koşulları yeniden değerlendireceğiz ve eğer gerekli olursa politikamızı yeniden ayarlayacağız" diye konuşan Mester, yeni bir faiz indirimine ihtiyaç olabileceğine inanıp inanmadığını ise belirtmedi.
Mester, "Bu ay sonunda yapılacak toplantı öncesinde ortaya koyulacak verileri değerlendirmemiz önemli" diye konuştu.
CNBC'nin haberine göre, imalat sanayisi ihracatındaki zayıflıkların ABD ekonomisinin geneline yayıldığına ilişkin çok az işaret gördüğünü vurgulayan Mester, buna karşılık Ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelecek verileri derinlemesine inceleyeceğini söyledi.
"Şu an itibariyle para politikamız destekleyici, genişlemeci konumda. Önümüzdeki dönemde koşulları yeniden değerlendireceğiz ve eğer gerekli olursa politikamızı yeniden ayarlayacağız" diye konuşan Mester, yeni bir faiz indirimine ihtiyaç olabileceğine inanıp inanmadığını ise belirtmedi.
Mester, "Bu ay sonunda yapılacak toplantı öncesinde ortaya koyulacak verileri değerlendirmemiz önemli" diye konuştu.
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