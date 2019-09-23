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Fed/Kaplan: Fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum
Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi. Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için...
EKONOMİ 23.09.2019, 12:10
Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.
Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi:
"Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed'in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."
Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi:
"Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed'in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."
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