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Fed/Kaplan-Bostic: Faiz nötr düzeylere yakın, değişikliğe gerek yok

İstanbul, 19 Nisan () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Raphael Bostic ve Robert Kaplan, faiz oranlarının "nötr düzeylere yakın" olduğunu, "değişikliğe gerek olmadığını" söylediler. Atlanta...

Fed/Kaplan-Bostic: Faiz nötr düzeylere yakın, değişikliğe gerek yok

İstanbul, 19 Nisan () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Raphael Bostic ve Robert Kaplan, faiz oranlarının "nötr düzeylere yakın" olduğunu, "değişikliğe gerek olmadığını" söylediler.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, Florida Jaksonville'de yaptığı bir konuşmada, "Faiz  oranları artık nötr düzeye yakın. Şu anda aşırı risk almayı uygun görmüyorum" dedi ve ekledi:
"Tarifelerden daha yüksek fiyatlara bir geçiş görmüyorum. Getiri eğrisini izlemeyi sürdürüyoruz. Getiri eğrisinden geçmişte  olduğu gibi net işaretler gelmiyor."
Dallas Fed Başkanı Kaplan da, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Ekonomi için nötr bir konumdayız ve faiz oranlarında değişikliğe gitmek için bir neden yok" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şu anda politika duruşumuzda herhangi bir değişikliğe gitmeye gerek yok. Dallas Fed olarak 2019'da ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminimiz yüzde 2.25 seviyesinde. Küresel büyüme hızında hala aşağı yönlü riskler mevcut ancak bu oranlar Çin'den daha az. Enflasyonu yakından izliyorum ve enflasyonun bizden uzaklaştığını düşünmüyorum."
Fed'in, politika çerçevesini sürekli gözden geçirmesinin çok sağlıklı bir durum olduğunu belirten Kaplan, "Bu çok sağlıklı bir durum ancak Fed politika esnekliğini azaltmayı istemiyor" diye ekledi.
Bostic ve Kaplan'ın bu yıl yapılacak FOMC toplantılarında oy hakları bulunmuyor.

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