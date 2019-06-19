Fed’in faiz kararı öncesinde Avrupa piyasaları hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı sonucunda açıklanacak faiz oranları beklenirken, açılış öncesi işlemlerde hafif yükseldi.

Piyasaları canlandıran bir diğer gelişme ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile G20 zirvesinde görüşeceğini duyurması etkisiyle küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin hafiflemesi oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.2,

- DAX yüzde 0.02 ve

- CAC yüzde 0.11 yükseldi.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1193 düzeyinde sabit kaldı.



