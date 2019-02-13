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Fed/George: Bir adım geriye çekilip ne olduğunu görelim

İstanbul, 13 Şubat () - Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişteki faiz artırımlarının ekonomiyi ne kadar yavaşlattığını değerlendirmek için faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini söyledi. Federal...

Fed/George: Bir adım geriye çekilip ne olduğunu görelim

İstanbul, 13 Şubat () - Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişteki faiz artırımlarının ekonomiyi ne kadar yavaşlattığını değerlendirmek için faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini söyledi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki oy verme hakkı olan br üyelerinden olan George, "Bir adım geriye çekilip ne olduğunu görelim" dedi.
Kansas City'de konuşan George, Fed'in faizleri artırmaya şu an için hazır olmadığı yönünde geçen ay verdiği sinyali desteklediğini söyledi.
Konuşmasında Fed Başkanı Powell'in faiz artırımlarına ara verilmesine getirdiği açıklamayı yineleyen George, enflasyon baskılarnının çok güçlü görünmediğini, ancak global ekonominin gücü konusunda endişeler olduğunu vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de resesyon riskinin yüksek olmadığını söyledi. Powell, "Resesyon olasılığının yüksek olduğunu hissetmiyoruz" dedi.

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