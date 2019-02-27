FedEx’ten otonom teslimat robotu

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat () – ABD merkezli transfer ve lojistik hizmeti sunan FedEx Corporation, müşterilerin devamlı değişen ihtiyaçlarına son teknoloji teslimat çözümleri” oluşturmak için otonom bir robot üzerinde çalıştığını duyurdu.

FedEx’in internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında FedEx SameDat Bot ismi verilen söz konusu teknolojinin “perakendecilere aynı gün içinde teslimat” sağlaması için tasarlandığı belirtildi ve şu değerlendirme yer aldı:

“FedEx AutoZone, Lowe’s, Pizza Hut Target, Walgreens ve Walmart gibi şirketlerle işbirliği yaparak perakendecilerin otonom teslimat ihtiyaçlarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ortalama olarak tüccarların müşterilerinin yüzde 60’ı mağaza konumuna neredeyse 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve bu da istek üzerine yerel teslimat fırsatını ispat ediyor.”

Söz konusu hizmeti verebilmek için FedEx, “çığır açan teknolojiler” üzerinde uzmanlaşan DEKA Development & Research Corp ile işbirliği yaptı.