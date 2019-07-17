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Fed/Evans: "Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi"ni tartışabilirim

İstanbul, 17 Temmuz () - Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapması konusunda tartışabileceğini söyledi. CNBC''de Steve Liesman'ın sorularını yanıtlayan...

Fed/Evans: "Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi"ni tartışabilirim

 Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapması konusunda tartışabileceğini söyledi.

CNBC''de Steve Liesman'ın sorularını yanıtlayan Evans, Temmuz ayı toplantısında faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirime gidilmesinin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine daha yakın zamanda ulaşmasını güvenceye alabileceğini vurguladı ve ekledi:

"Yalnızca enflasyon temelinde düşündüğümde, yıl sonuna kadar iki faiz indirimini tartışma konusunda güvende hissederim."

Faizlerin yıl sonuna kadar en az 50 baz puan düşürülmesi gerektiğini hissetiğini belirten Evans, "Ancak enflasyonun yıl sonundan önce  yükselmesi için 50 baz puanlık bir indirimin hedefe daha yakın sürede  ulaşmasını sağlayacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Evans ayrıca, yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yıllardan bu yana yakalanamadğına işaret ederek, "10 yıldır süren ekonomik büyüme sonrasında yüzde 2.25 veya biraz daha yüksek bir enflasyon daha uygun  olabilir" diye konuştu.

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