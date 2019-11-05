Fed/Daly: Fed negatif faizlerden "gerçekten çok uzak"

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın "en güçlü araçları"nın, "fonlama faizleri" olduğunu vurguladı ve Fed'in negatif faizlerden "gerçekten çok uzakta" olduğunu vurguladı.

New York Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğin ardından konuşan Daly, işgücü piyasasının "bir hayli güçlü" olduğunun altını çizdi ve ABD'de bu aşamada "masada negatif faiz" görmediğini söyledi.

Daly, Fed'in bu yıl yaptığı 3 faiz indirimini "tamamen uygun" bulduğunu ifade etti ve ABD ekonomisinin büyümeye devam etmek için hafif şekilde destekleyici para politikasına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Daly, "Yaptığımız 3 faiz indirimine de destek verdim. Benim projeksiyonuma göre ekonomi gerçekten iyi bir durumda ve para politikasında daha fazla desteklemenin gerekmesi için görünümde kayda değer bir değişiklik yaşanması gerekli" diye konuştu. Daly, düşük faizler ve ücretlerde büyümenin ekonominin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasına yardım edeceğine inandığını da belirtti.

