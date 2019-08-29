Son Dakika
Fed/Daly: Ekonominin canlandırılmasından yanayım
San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin canlandırılmasını öngören mevcut para politikalarını desteklediğini belirterek, "Ekonominin canlandırılmasından, olabildiğince kişinin iş bulmasından yanayım" dedi. Yeni...
EKONOMİ 29.08.2019, 07:11
San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin canlandırılmasını öngören mevcut para politikalarını desteklediğini belirterek, "Ekonominin canlandırılmasından, olabildiğince kişinin iş bulmasından yanayım" dedi.
Yeni Zelanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Daly, buna karşılık Eylül ayında toplanacak ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında nasıl bir tavır alacağını açıklamadı.
Daly, ABD'nin "güçlü" bir ivmeye sahip olan, ancak belirsizlikler ve global büyümüde yavaşlamadan kaynaklı ters rüzgarlarla karşı karşıya olan bir ekonomi için yeni bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığını değerlendirirken "bekle ve gör" modunda hareket ettiğini söyledi:
"Şu anda bekle ve gör pozisyonundayım. Önümüzdeki birkaç hafta iş dünyasının ve ekonomik verilerin tüketici güveni ile tüketici harcamaları konusunda ne söylediklerine, enflasyona odaklanacağım."
Enflasyonun güçlü gelmesi halinde bunun kendisine güven vereceğini belirten Daly, enflasyon verisinin zayıf gelmesinin ise üzerinde düşünmesi gereken bir konu olacağını vurguladı. Federal Açık Piyasa Komitesi 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak.
Yeni Zelanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Daly, buna karşılık Eylül ayında toplanacak ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında nasıl bir tavır alacağını açıklamadı.
Daly, ABD'nin "güçlü" bir ivmeye sahip olan, ancak belirsizlikler ve global büyümüde yavaşlamadan kaynaklı ters rüzgarlarla karşı karşıya olan bir ekonomi için yeni bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığını değerlendirirken "bekle ve gör" modunda hareket ettiğini söyledi:
"Şu anda bekle ve gör pozisyonundayım. Önümüzdeki birkaç hafta iş dünyasının ve ekonomik verilerin tüketici güveni ile tüketici harcamaları konusunda ne söylediklerine, enflasyona odaklanacağım."
Enflasyonun güçlü gelmesi halinde bunun kendisine güven vereceğini belirten Daly, enflasyon verisinin zayıf gelmesinin ise üzerinde düşünmesi gereken bir konu olacağını vurguladı. Federal Açık Piyasa Komitesi 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak.
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0