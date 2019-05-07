Fed/Clarida: Ticaret gerginlikleri ekonomiyi etkilemedi

Mahmut Can Emir / İstanbul 7 Mayıs () – Fed Yönetim Kurulu üyesi Richard Clarida, ABD ekonomisinin devam eden ticaret gerginliklerinden etkilenmediğini ve “iyi bir yerde” olduğunu söyledi.

Düşük gelen enflasyon verilerini değerlendiren Clarida, bu durmu "geçici etkenlere" bağladı ve Fed’in faizleri aşağı ya da yukarı yönlü değiştirmek için bir işaret görmediğini belirtti.

Clarida, Fed’in enflasyonu yüzde 2.0 düzeyinde tutmayı hedeflediğini anımsattı.