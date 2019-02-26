Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Fed/Clarida: Faiz artışında duraksamanın ardında küresel büyümedeki yavaşlama var

İstanbul, 26 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz artışlarını durdurmasının arkasında, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın olduğunu söyledi. The Wall Street Journal'ın haberine göre,...

Fed/Clarida: Faiz artışında duraksamanın ardında küresel büyümedeki yavaşlama var

İstanbul, 26 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz artışlarını durdurmasının arkasında, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın olduğunu söyledi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dallas Fed'de konuşan Clarida, "Gerçek şu ki, küresel ekonomi yavaşlıyor. İtalya'da negatif büyüme var. Almanya bu yıl belki yalnızca yüzde 1.0 büyüyebilir. Çin'de yavaşlama var. Tüm bu gelişmeleri hesaba katmalıyız" dedi.
Fed'in gelecekte yaşanacak herhangi bir daralma ile para politikası yoluyla mücadele için faizleri düşürme yönünde biraz alanı olduğunu  ifade eden Clarida, ancak dünya genelinde diğer merkez bankalarının  faizi hala krizle tam mücadele düzeyinde tutmaya devam ettiklerine dikkat çekti.
"Bu durum kesinlikle global ekonomiyi daha kırılgan  yapıyor" diye konuşan Clarida, tam istihdama yakın hareket eden, enflasyon hedefine yaklaşan ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu söyledi.
Clarida, "Faizleri hangi seviyede belirlemek için verilere bakma konusunda sabırlı olabileceğimiz bir durumda  olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
"ABD ekonomisi şu anda iyi bir konumda ve biz ekonominin bu durumunu  destekleme ve devam ettirme konusunda yapabileceğimiz her yeli yapmayı  gerçekten istiyoruz" diye konuşan Clarida, ABD ekonomisi için aralarında Asya ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamın da olduğu bazı riskler  bulunduğunu da belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328