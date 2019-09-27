Fed/Clarida: Enflasyon beklentileri yüzde 2.0'lik hedef ile uyumlu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD'de enflasyon beklentilerinin yüzde 2.0 olan hedef ile uyumlu olduğunu söyledi.

Clarida, eflasyonu daha yukarıya itmek için yeni bir faiz indirimine acil bir gereksinim görmediğini vurguladı.

San Francisco Fed'in düzenlediği konferansta konuşan Clarida, "Bana göre, ABD'de enflasyon beklentileri bizim fiyat istikrarı herefimiz ile tutarlı olduğunu düşündüğüm aralık içinde bulunuyor" dedi.

ABD istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve yüzde 3.7 işsizlik oranının tam istindam tahminleri aralığı içinde bulunduğunu da vurgulayan Clarida, "Artan ücretlerin fiyat enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığına ilişkin bir kanıt yok. Ekonomideki yapısal değişiklikler gevşek para politikası ve yüksek enflasyon riski arasında bağlantıyı zayıflattı" diye ekledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faizleri daha da düşürmesi gerektiğini, çünkü ABD ekonomisinin henüz potansiyeline tam olarak ulaşamadığını söyledi.

Montana State Universitesi'nde konuşan Kashkari, "Fed'in daha yüksek faiz indirimleri yapmasını savundum, çünkü ABD ekonomisini kapasitesinde veya kapasitesinin ötesinde bir performans ortaya koyduğuna dair kanıt görmedim. Ekonomiyi frenlemeye çalışan faiz oranlarına sahip olmamız için neden yok" dedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de, ABD ekonomisi ve istihdam piyasasının güçlü olmayı sürdürdüğünü, ancak özellikle ticaret ve siyaseteki iniş çıkışların iş dünyası güvenini etkileyen çok fazla belirsizlik ortaya çıkardığını vurguladı.

Richmond'da Risk Yönetim Derneği'nde konuşan Barkin, "Üzerinde olduğumuz roller coaster konusunda özellikle endişeliyim. Brexit, Çin ile devam eden müzakereler, Ortadoğu'da gerilikler ve siyasi ters rüzğarmar işletmelerin sağlam zeminde olduklarını hissetmelerini zorlaştırıyor" dedi. Barkin ayrıca, Çin'de GSYH büyümesinin yavaşladığına ve Euro Bölgesi'nde büyümenin durakladığına işaret ederek, "Zayıflığın ABD ekonomisini de etkilemesi riski var" diye konuştu.

