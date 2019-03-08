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Fed/Brainard: Yükselen riskler daha yumuşak politika gerektiriyor

İstanbul, 8 Mart () - ABD MErkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, gideren yükselen risklerin, daha yumuşak politikalar gerektirdiği uyarısı yaptı. Princeton Ünversitesi'nde konuşan Brainard, Fed'in ekonomi için görünümü...

Fed/Brainard: Yükselen riskler daha yumuşak politika gerektiriyor

İstanbul, 8 Mart () - ABD MErkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, gideren yükselen risklerin, daha yumuşak politikalar gerektirdiği uyarısı yaptı.
Princeton Ünversitesi'nde konuşan Brainard, Fed'in ekonomi için görünümü değişmese bile artan riskler ve harcamalarda yavaşlama işaretleri nedeniyle faiz artırımları için beklentilerini düşürmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:
"Üretim ve istihdama yönelik artan aşağı yönlü riskler, ekonomi için en olası görünüm değişmese bile daha yumuşak bir federal fon faizi patikası ihtiyacına işaret ediyor."
ABD ekonomisi için risklerde artış gördüğünü, çeşitli kuruluşlardan gelen verilerin, işletmelerin ve tüketicilerin daha az harcardıklarına işaret ettiğine dikkat çeken Brainard, "Bu ortamda enflasyon ve istihdam cephesinde kazanımları korumanın en iyi yolu faizler konusunda ihtiyatlı şekilde seyretmek" dedi.
Brainard ayrıca, ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) federal fon faiz oranının düşürmenin uygun olup olmayacağını düşündüğü ortamda, Fed bilançosunun küçülmkeye devam etmesini istemediğini belirtti.

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