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Fed/Bostic: Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi enflasyonu yükseltebilir

İstanbul, 10 Mayıs () - Atlanta Merkez Bankası (Fed) Başkanı Raphael Bostic, ülkesinin Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini yükseltme kararının uygulanmaya başlamasıyla, enflasyonun yükseleceği uyarısı yaptı. ABD'nin Çin'den 200...

Fed/Bostic: Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi enflasyonu yükseltebilir

İstanbul, 10 Mayıs () - Atlanta Merkez Bankası (Fed) Başkanı Raphael Bostic, ülkesinin Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini yükseltme kararının uygulanmaya başlamasıyla, enflasyonun yükseleceği uyarısı yaptı.
ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifelerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin karar bugün Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.
New Orleans'ta bir bankacılık konferansında konuşan Bostic, ABD ekonomisinin enflasyonun daha yukarı hareket edeceği noktaya yakın olduğuna işaret etti ve ekledi:
"Yüksek tarifelerin tüketicilere yansıtılması sonrasında ekonominin nasıl performans göstereceğini görmemiz gerekir."
Atlanta Fed de, açıklanan üretici fiyatları ve toptan satış stokları verileri sonrasında ABD ekonomisi için 2019 ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Atlanta Fed, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ikinci çeyrek için büyüme tahminini yüzde 1.7 olarak ortaya koysa da, dün bu tahmini yüzde 1.6'ya indirdi.

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