Fed/Bostic: Benim için faizde indirim ve artış seçenekleri masada

İstanbul, 25 Mart () - Atlanta Federal Reserve Bank (Atlanta Fed) Başkanı Raphael Bostic, Fed'in para politikasına sabırlı yaklaşımının, faiz oranlarının yılın geri kalanında mevcut düzeylerde kalacağı anlamına gelmediğini söyledi ve "Benim için, hem indirim ve hem artış, iki seçenek de masada" dedi.

Bostic, Fed'in sabırlı olmasının yılın geri kalanında her hangi bir faiz artırımı yapılması olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, "Sabırlı olmak Fed'in seçeneklerini sınırlamıyor" dedi ve ekledi:

"Fed'in cari politika patikasında ilerlemeye devam etmesi bir seçenek, ancak bu ekonominin nasıl tepki verdiğine bağlıdır. Benim için, hem faiz indirimi, hem artış, iki seçenek de masada. Ekonomik büyümeyi, güçlü istihdam piyasası şartlarını desteklemeyi ve enflasyonu yüzde 2.0'ye yakın tutmayı amaçlarken, tüm olasılıklara açığım. Piyasalar bunu anlamalı, pozisyonumu net şekilde ortaya koyabildiğimi umuyorum."

Atlanta Fed, ABD ekonomisi için 2019 ilk çeyrek büyüme tahminini, açıklanan ikinci el konut ve yurt içi toptan stoklar verileri sonrasında, yukarı yönlü revize etti. Atlanta Fed'den 13 Mart'ta yapılan açıklamada yüzde 0.4 olarak belirtilen ilk çeyrek GSYH büyüme tahmini 22 Mart Cuma günü yüzde 1.2'ye yükseltildi.