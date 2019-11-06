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Fed/Barkin: ABD ekonomisi tüketici harcamalarına dayanıyor
Richmond Fed (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, tüketiciler harcamaya devam ettiği sürece ABD ekonomisinin "iyi durumda" olacağını, politik ve ticari belirsizliklerin ise ABD ekonomisini "okumayı" zorlaştırdığını vurguladı. Baltimore'daki...
EKONOMİ 06.11.2019, 10:34
Richmond Fed (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, tüketiciler harcamaya devam ettiği sürece ABD ekonomisinin "iyi durumda" olacağını, politik ve ticari belirsizliklerin ise ABD ekonomisini "okumayı" zorlaştırdığını vurguladı.
Baltimore'daki bir konferansta konuşan Barkin, "Bu yıl yapılan faiz indirimlerinin amaçlarına ulaşıp, ulaşmayacağını yakından izliyoruz. ABD ekonomisi üzerindeki riskler hala aşağı yönlü" dedi.
Belirsizliklerin tüketici harcamalarını etkileme olasılığının olduğu sürece, bir durgunluktan söz etmenin gündemden düşmeyeceğini de vurgulayan Barkin, "Tükiticiler harcamalarını sürdürdükçe, ABD ekonomisi de iyi durumda kalmayı sürdürecektir" dedi ve ekledi:
"Yaptığımız faiz indirimleri ile şu an için bir miktar sigorta oluşturduğumuzu düşünüyorum. Attığımız adımlar ile nasıl bir etkiye ulaştığımızı gelecek altı ayda göreceğiz. Duraklamak, ara vernmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum, ben bunu yapacağım."
Baltimore'daki bir konferansta konuşan Barkin, "Bu yıl yapılan faiz indirimlerinin amaçlarına ulaşıp, ulaşmayacağını yakından izliyoruz. ABD ekonomisi üzerindeki riskler hala aşağı yönlü" dedi.
Belirsizliklerin tüketici harcamalarını etkileme olasılığının olduğu sürece, bir durgunluktan söz etmenin gündemden düşmeyeceğini de vurgulayan Barkin, "Tükiticiler harcamalarını sürdürdükçe, ABD ekonomisi de iyi durumda kalmayı sürdürecektir" dedi ve ekledi:
"Yaptığımız faiz indirimleri ile şu an için bir miktar sigorta oluşturduğumuzu düşünüyorum. Attığımız adımlar ile nasıl bir etkiye ulaştığımızı gelecek altı ayda göreceğiz. Duraklamak, ara vernmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum, ben bunu yapacağım."
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