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FED: Yakın zamanda faiz artışı yapılabilir

Washington, 22 Şubat () - ABD merkez bankası FED tutanaklarında, ekonomik gelişmeler olumlu seyrederse "yakın zamanda" faizlerin yükseltilmesinin gerekebileceği ifade edildi. FED'in Ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomik göstergelerin...

FED: Yakın zamanda faiz artışı yapılabilir

Washington, 22 Şubat () - ABD merkez bankası FED tutanaklarında, ekonomik gelişmeler olumlu seyrederse "yakın zamanda" faizlerin yükseltilmesinin gerekebileceği ifade edildi.

FED'in Ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomik göstergelerin olumlu olması durumunda yakın zamanda faiz artışı yapılabileceğine işaret edildi. Tutanaklarda faiz artışının kademeli olarak yapılması uygun görülüyor. FED yetkililerine göre, yüksek enflasyon riskinin fazla olmadığı belirtilirken, doların güçlenmesinin aşağı yönde risk oluşturabileceği ifade edildi.

Uygulanacak politikaların da aşağı yönlü risk teşkil ettiği bildirilirken, mali teşvik politikası dahil olmak üzere yukarı risk faktörlerinin de bulunduğu belirtildi.

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